HDP ve YSP’nin ortak kullandığı büroya ispirto bırakan şüpheli serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Adana'da HDP ve Yeşil Sol Parti’nin ortak kullandığı büronun önüne üç şişe ispirto bırakan 26 yaşındaki A.C. isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, 20 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. A.C. isimli kadın, HDP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne üç şişe ispirto bıraktı. Durumu fark eden partililer, polise haber verdi.

İhbarın ardından gözaltına alınan kadın, sorgusunda söz konusu malzemeleri bıraktığını itiraf etti. Terör bağlantısı bulunamayan A.C, TEM Şube'den Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi. A.C., işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile bırakıldı.