Adana'da Yeşil Sol Parti binasına yanıcı madde bırakıldı

Kimliği belirsiz bir kişi Yeşil Sol Parti Adana İl Örgütü'ne yanıcı madde bıraktı. Söz konusu yanıcı maddeleri ateşlemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

Yüzü açık olan ve görüntülere net bir şekilde yansıyan saldırganın, olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yakalanamadığı belirtildi.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama, "Bu tür katliam ve saldırı girişimlerinin karşısında bugüne kadar sessiz kalmadık, geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hiçbir katili de gül ile karşılamayacağımızı kamuoyunun bilmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 10:30 sıralarında elinde bulunan bu yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakan kimliği belirsiz kişi 15 dakika boyunca il binamızda teftişte bulunmuştur. İl örgütümüze bıraktığı yanıcı maddelerle niyetini açık eden şahıs, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşmıştır.



Yüzü açık olan ve görüntülere net bir şekilde yansıyan saldırgan şahıs üzerinden saatler geçmesine rağmen yakalanmamış. IŞİD eliyle katliamların gerçekleştirildiği 2015 tarihinde, katliamların fitili ilk olarak Adana İl Örgütümüze yönelik bombalı saldırı ile ateşlenmiş ve 18 Mayıs 2015’te Adana İl Örgütümüze yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirenler bugüne kadar yakalanmamış aksine korunmuştur. İzmir İl Örgütümüzde Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesi, mitinglerimize yönelik katliam saldırıları bu girişimlerin münferit olmadığının göstergesidir.



Bu tür katliam ve saldırı girişimlerinin karşısında bugüne kadar sessiz kalmadık, geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hiçbir katili de gül ile karşılamayacağımızı kamuoyunun bilmesi gerekir.



Konuya ilişkin daha kapsamlı açıklamayı İl Örgütümüz, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç yapacaktır."