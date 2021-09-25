HDP Sözcüsü Günay: Kılıçdaroğlu’nun bu tartışmayı başlatmasını kıymetli buluyoruz

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Kürt sorunu ve muhataplık meselesi üzerinden Türkiye’yi tekrar çözümsüzlüğe mahkûm edecek negatif yaklaşımlar görüyoruz. Buradan şunu net bir şekilde vurgulamak isterim. Kürt halkının talepleri nettir, sorunun muhatapları bellidir, çözüm yolu açıktır" diyen Günay, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu tartışmayı başlatmış olmasını muhalefetin çözüm konusunda inisiyatif alma istemini kıymetli buluyoruz. Türkiye bu tartışmayı geçmişte yaşananları inkar etmeden, yaşadıklarından dersler çıkararak, siyasi bir ciddiyet ve olgunlukla yürütmelidir" ifadesini kullandı.

Demokratik ve barışçıl bir çözümün yerinin Meclis olduğunu söyleyen Günay, "Bu gerçeklik çözüm sürecinde Sayın Öcalan tarafından defalarca dile getirilmiştir. Yasalar çıkarılmalı ve süreç Meclis’in şahitliğinde güvence altına alınmalı, atılacak tüm adımlar yasalaşmalı demiştir. Öcalan için Meclis sadece sürecin güvence altına alınmasının değil, barış sürecinin kalıcı hale getirilmesinin de adresiydi. Ayrıca sadece AKP’nin de değil başta CHP olmak üzere Meclis'te bulunan tüm partilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini aynı şekilde çokça ifade etmişti. Bunlar hafızalardaki yerlerini hala koruyor" diye konuştu.