Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye HDP yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Ankara’da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Eğer millete hizmet edeceksek her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet çözülmemiş. Bir sorun varsa, bu sorunu çözecek olan organ hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden daha büyük güç yoktur. Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla adres şöyleydi, böyleydi. Türkiye’de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz.

Yeter artık bu millet bıktı, kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Öğrenciler mezun olmuş yurt bulamıyor, yaptıkları tartışmalara bak. Bu tartışmalar Türkiye’yi kısır bir sürecin içine sokar. Dürüst ve namuslu, ahlaklı olan siyasetçi doğruları her yerde, her ortamda dillendirmek zorundadır. Ben de bunu dillendiriyorum. Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çözülecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Öbür genel başkanı şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş. O zaman o sayın genel başkana söyleyelim. HDP’nin TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp, söz istemesinler. El kaldırıp söz istiyorlarsa, nasıl el kaldırıp söz istiyorlar."