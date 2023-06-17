HDP Şişli İlçe Temsilciliği'ne polis baskını

İstanbul'da HDP Şişli İlçe Temsilciliği’ne dün gece saatlerinde polis baskını düzenlendi. Kimsenin olmadığı bir sırada yapılan baskında polis temsilciliğin kapılarını kırarak içeri girdi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık 3 saat aramanın yapıldığı baskının gerekçesi olarak “korsan gösteri yapılacak” yönündeki ihbar öne sürülürken kitap, flama ve pankartlara el konuldu.



Öte yandan baskına ilişkin HDP Şişli İlçe Eşbaşkanı Ali Bal savcılıkta ifade vermeye çağırıldı.