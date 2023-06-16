Figen Yüksekdağ: HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yanlıştı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının yanlış olduğunu söyledi.

Yüksekdağ, İngiltere merkezli Middle East Eye'a yazdığı mektupta 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

HDP'nin tutuklu siyasetçilerinin, kendisi de dahil olmak üzere kendi adaylarını çıkarmayı teklif ettiğini kaydeden Yüksekdağ, şöyle yazdı:

"Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk. 2023 seçimleri HDP için benzersiz bir süreçti; kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine odaklanmadığı için, Kılıçdaroğlu'nun yanlış tercihiyle sonuçlandı."

Yüksekdağ, cezaevindeki bir kadın siyasetçiyi cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiklerini ancak bunun HDP'nin kararsızlığı nedeniyle başarısız olduklarını söyledi.

Yüksekdağ, partisinin hayal kırıklığı yaratan bir seçim sonucunun ardından düşünmesi gerektiğini kaydetti.