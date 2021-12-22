HDP Saadet Partisi'ni ziyaret etti, seçim çağrısı yapıldı

HDP daha önce yapacağını açıkladığı görüşmelere başladı ve Saadet Partisi ile bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, dün partisinin grup toplantısında dört muhalefet partisi ile görüşmelere başlayacaklarını, bu partilerin Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve CHP olacağını açıklamıştı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan’dan oluşan HDP heyeti, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yöneticileri ile görüşmek için Saadet Partisi Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

HDP’lileri Saadet Partisi heyetinden ise Temel Karamollaoğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Bülent Kaya, Cafer Güneş ve Mesut Doğan karşıladı.

‘Ortak bir önerge ile seçim talebinde bulunulsun önerisi’

Görüşme sonrası, partilerin liderleri ortak bir açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, HDP'nin ziyaretleri hakkında konuşan Pervin Buldan, “Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri Cumhuriyet Halk Partisi’ni daha sonra Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ni ziyaret etme kararı aldık” dedi.

Buldan, İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunmadıklarını da sözlerine ekledi.

‘Türkiye halklarının bir çıkışa ihtiyacı olduğunu’ vurgulayan Buldan, Saadet Partisi’ne, Meclis’te muhalefet partilerinin ortak bir önerge ile seçim talebinde bulunması için teklif sunduklarını ifade etti.

Buldan şöyle konuştu:

“Türkiye toplumunun çıkışı için muhalefet partileri ile görüşme alıyoruz. Türkiye’nin acil olarak erken seçime ihtiyacı var. İnsanlar aç ve perişan. Bu çıkışın büyük bir olasılıkla erken seçimle çözülebileceğine inanıyoruz. Saadet Partisi Başkanı’na şöyle bir teklif sunduk. TBMM’de muhalefet partilerinin ortak bir önerge ile seçim talebinde bulunmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu eğer diğer siyasi partiler ile ortaklaştırırsak yılbaşından sonra Meclis açıldığı zaman bir seçim önergesi ile Meclis’in gündemine getirmeyi hedefliyoruz.”

‘Seçime yaklaşıyoruz, çok uzun bir süre sonra değil’

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ise bu teklife net bir cevap vermezken; seçimlere yaklaşıldığını söyledi.

Karamollaoğlu şunları dile getirdi:

"Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa etmeleridir. Eğer bu mütalaa yapılamıyorsa o ülkeye demokratik demek mümkün olmaz. Elbette farklı fikirler olacaktır, değişik fikirler olacaktır. Ben bundan dolayı bizi ziyaretlerinden duyduğum memnuniyeti kendileri ifade ettim. Burada da bir defa daha dile getiriyorum. Parlamento mutlaka aktif olmalıdır, demokrasinin gereği yerine getirilmelidir. Biz, bir araya gelerek düşüncelerimizi mütalaa edecek ortamı her zaman oluşturmalıyız. Seçime yaklaşıyoruz, elbette çok uzun bir süre sonra değil. 1,5 seneden daha az bir zaman kaldı. Kararı Sayın Cumhurbaşkanı verecek veya Meclis de böyle bir karar alabilir. Ama bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yolunu bu istişarelerle araştırıp geliştirmek de siyasilerin üzerine bir vecibe olarak düşmektedir. Bundan dolayı ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerin diğer partilere yapılmasının da bir gereklilik olduğunu vurguluyorum.”