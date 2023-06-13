HDP Parti Meclisi üyesi Doğan Erbaş tutuklandı

HDP Parti Meclisi üyesi ve eski İstanbul Eş Başkanı Doğan Erbaş hakkında, geçtiğimiz aralık ayında 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla 12 yıl, 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla da 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

Kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınan Erbaş, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Avukat Bişar Abdi Alınak, Erbaş'ın tutuklandığı ana dair görüntüleri paylaşarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Avukat, insan hakları savunucusu Doğan Erbaş 60 yaşında tutuklandı! Yasadaki şart ve koşulları oluşmamasına rağmen ters kelepçe takılmış ve görüntüler polis tarafından basına servis edilmiş! Bu uygulama fiziksel ve ruhsal işkencenin ötesinde toplumun ve Kürt halkının onurunu incitmeye, korkutmaya yönelik bir uygulamadır. Yasa yok, hukuk yok, vicdan yok. Oylarımızın üzerinden % 48 diye böbürlenenlerden ise yine ses yok…!"