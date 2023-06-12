Yargıtay Başsavcılığı'ndan HDP'nin hazine yardımı için bloke talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’ye ödenen hazine yardımının bir kısmına bloke konulmasını talep etti.

HDP’nin 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne girmediğini belirten Başsavcılık, Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir başvuruda bulundu.

Siyasi Partiler kanununa göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu. Bu kapsamda; HDP’ye toplamda 600 milyon 343 bin TL hazine yardımı ödendi.

Başsavcılık HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulmasını istedi.

Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL’lik yardımın harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını talep etti.

Başvurunun kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi’nce karara bağlanmasının beklendiği belirtildi.