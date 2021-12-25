HDP MYK üyelerine 'soykırım' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan’da yaptıkları açıklamada, "Ermeni soykırımı" ifadesini kullandıkları gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri hakkında, TCK’nın 301. maddesi uyarınca soruşturma yürütebilmek için fezleke hazırladı.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den soruşturma izni talep edilen fezlekede, "TBMM’de vekilleri yemin eden hiçbir partinin, milletin aleyhinde olacak eylemlerde bulunamayacağı" ifadesine yer verildi.