HDP milletvekili Said Nursi için müze istedi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Said Nursi’nin Şanlıurfa’da kaldığı odanın müzeye çevrilmesi ve naaşının nerede olduğunun araştırılması için Meclis’e soru önergesi verdi.

Sürücü önergede şu ifadelere yer verdi:

“Said-i Kurdi, Said-i Nursi ve Beduezzeman adıyla bilinen İslam alimi 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir. Vasiyetinde ise Şanlıurfa’da gömülmek istediğini belirtmiştir.

Fakat Said-i Nursi’nin vefatından 111 gün sonra devlet eliyle naaşı Dergah Camii’nin kıble tarafında bulunan kabri kırılarak çıkarılmış ve şuan nerede olduğu bilinmemektedir. Said-i Nursi’nin vefat ettiği Şanlıurfa merkezde bulunan İpek Palas Otel’deki odası da şuan otelin mescidi olarak kullanılmaktadır. Farklı dinleri kendi medeniyetinde yaşatmış olan Şanlıurfa’da Said-i Nursi’nin mezar yerinin araştırılması ve vefat ettiği odanın müzeye çevrilmesi, toplumsal açıdan vicdanları rahatlatacaktır. Bu konuda 21. yy’a yakışacak düzeyde, gerekli araştırmalar yapılıp, adımladın atılması elzemdir.”

Vekil Sürücü, önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebi ile şu sorulara yer verdi:

1.Said-i Kurdi’nin mezar yeri hakkında elinizde bir bilgi mevcut mudur? Bilgi mevcut değilse bir araştırmada bulunacak mısınız?

2.Said-i Kurdi’nin vefat ettiği otel odasını müzeye çevirecek misiniz?

3.Bu konuda kamuoyuna bir açıklamada bulunacak mısınız?