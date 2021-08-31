Diyanet protokolde artık Genelkurmay'ın önünde

Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrik Töreni, devlet protokolünde yapılan çarpıcı bir değişikliği gün yüzüne çıkardı.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, daha önce 52'nci sırada yer alan Diyanet İşleri Başkanı, 40 sıra yükselerek Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da önüne devlet protokolüne girdi.

Diyanet İşleri Başkanı 12'nci sırada yer alırken, Genelkurmay Başkanı ancak 14'inci sırada kendisine yer bulabildi.

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı törende ilk iki sırada yer aldı. Bu isimleri, daha önceki listede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları izliyordu. Dünkü törende ise yüksek yargı başkanlarından önce "AKP Grup Başkan Vekili"nin adı çağrıldı. Bu sıfatla Mahir Ünal, Erdoğan'ı tebrik etti.

Geçen yılki törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları 11'inci sırada yer almıştı. Bu yıl Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da gerisine düşmüş oldu.