Bayraktar bunları söylemiş: 'Beni idama götüreceksin, elime bir silah alıp intihar mı edeyim?'

17-25 Aralık dosyasını doğrulayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın itirafları sonrası Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Bayraktar'la 7 yıl önce yaptığı bir konuşmadaki sözleri aktardı.

Küçükkaya, bugün yayımlanan yazısında o konuşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu Center dosyasını açtığımda ise kendisiyle bir telefon görüşmesi yapmıştık.. Aramızdaki görüşme meslek tabiriyle “of the record”du. Yazılmamak şartıyla bir gazeteciye söylenmiş sözlerdi. Erdoğan Bayraktar’ın 7 yıl sonra yaptığı açıklamalarının ardından artık o görüşmedeki önemli cümleyi açıklayabilirim... Bayraktar, tam yedi yıl önce aynen şu cümleyi kurmuştu telefonun diğer ucundan:

“Bu haberlerinle beni idama götüreceksin Aykut Bey. Elime bir silah alıp intihar mı edeyim...”

Evet... yedi yıl önce söylenen bu cümle bugün yapılan itirafı daha da önemli kılıyor. Çünkü Bayraktar o tarihte “yazdığımız her şeyin gerçek olduğunu biliyor, abartılı idam sözcüğüyle işlenen suçların büyüklüğünü” ortaya koyuyordu..."

Zorlu dosyası neydi?

Erdoğan Bayraktar ile bakanlık bürokratları arasında yapılan ve dinlemeye takılan telefon görüşmelerinde “Hükümetin Zorlu Center’daki imara aykırı yapılaşmayı raporla tespit ettiğini; raporun bizzat Tayyip Erdoğan’a sunulduğunu; hükümet ile Zorlu Center’ın sahipleri arasında kaçak yapılar karşılığında Hazine için para pazarlığı” yapıldığı görülüyordu.

Bakan Bayraktar, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlık Müşaviri ve İstanbul 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Erdal’a, “Burası İmar Kanunu’nun ruhuna aykırı bir şekilde yapılandı. Bunlar devlete getirip şöyle bir 500 milyon daha para vermeleri lazım. Hazine’ye verecekler yani namussuzlar ya bunlar” diyor. Bu görüşme “24 Eylül 2013” tarihinde yapılıyor. Zorlu Center’ın “26 Eylül 2013” olarak planlanan açılışının “ertelenmesi” ise açılıştan iki gün önce gerçekleşen bu görüşmenin önemini daha da artırıyor. Çünkü Bayraktar aynı görüşmede Zorlu Center’ın sahiplerinin bir gün önce yani 23 Eylül 2013 günü dönemin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiğini açıklıyor.

Zorlu Center bu görüşmeden yaklaşık 15 gün sonra “10 Ekim 2013” günü sembolik de olsa bir açılış yapıyor. Bu açılıştan sadece 6 gün önce yapılan bir telefon görüşmesi ise “pazarlıkların” sonuçlandığını gösteriyor.

17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Ayyıldız, yine gözaltına isimlerden Bakan Bayraktar’ın danışmanı Sadık Soylu’yla 4 Ekim 2013 günü görüşüyor. Soylu’nun, “Zorlu’nun işi tamam mı şimdi açılış yapacak mı?” diye soruyor, Ahmet Ayyıldız da, “Herhalde şimdi tamam” diye yanıt veriyor. Fezlekeye giren dinleme kaydında buraya Ayyıldız için “Gülüyor” notu düşülüyor.