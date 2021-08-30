'Tapeler doğru' diyen eski bakan Bayraktar'dan yeni açıklama

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Diken'den Altan Sancar'a verdiği söyleşide 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" demişti.

Bayraktar sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak dosyanın "zalimce hazırlandığını" ve "boş" olduğunu savundu.

Bayraktar açıklamasında "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar" ifadesini kullandı.