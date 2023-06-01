HDP, Meclis’te Yeşil Sol Parti olarak yer alacak

Anayasa Mahkemesi’nde süren kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, Meclis’te de Yeşil Sol Parti adına grup kuracak.

İki ayrı grup kurulması tartışıldı

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren ve 61 milletvekili çıkaran HDP’nin, Meclis’te hangi partinin adıyla grup kuracağı tartışılıyor. Söz konusu durum, her iki partinin yönetimi tarafından da masaya yatırıldığı belirtildi. Hem HDP hem de Yeşil Sol Parti adıyla iki grup kurulmasının da gündeme geldiği aktarıldı.. Ancak Meclis’te Yeşil Sol Parti adına grup kurulmasına karar verildi.

Buldan ve Sancar HDP Eş Genel Başkanlığını sürdürecek

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yasal zorunluluk olmadığı için HDP’den istifa etmeyecek ve görevlerini sürdürecek.

Mardin’den milletvekili seçilen Saliha Aydeniz ve Batman’dan seçilen Keskin Bayındır da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanlığı görevine devam edecek. Aydeniz ve Bayındır, DBP’yi Meclis’te temsil edecek.