'HDP Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak, aday göstermeyecek'

Halktv yazarı İsmail Saymaz, dünkü HDP-CHP görüşmesi sonrasında bir yazı kaleme aldı.
Saymaz, HDP'nin aday göstermeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.
Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"HDP, Kılıçdaroğlu’na “Kurullarımıza danışıp karar vereceğiz” dese de eğilimini ortaya koymuş görünüyor.
HDP’de iki ihtimal tartışılıyor.
Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde…
Ya da “Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” diyerek, açıkça destek verilecek.
Her halükarda HDP aday çıkarmayacak.
HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak."