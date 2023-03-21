'HDP Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak, aday göstermeyecek'

İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacağını ifade etti.

Haber Merkezi

Halktv yazarı İsmail Saymaz, dünkü HDP-CHP görüşmesi sonrasında bir yazı kaleme aldı.

Saymaz, HDP'nin aday göstermeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.

Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"HDP, Kılıçdaroğlu’na “Kurullarımıza danışıp karar vereceğiz” dese de eğilimini ortaya koymuş görünüyor.

HDP’de iki ihtimal tartışılıyor.

Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde…

Ya da “Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” diyerek, açıkça destek verilecek.

Her halükarda HDP aday çıkarmayacak.

HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak."

Haber

Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye: Bir daha böyle üstüme gelmeyin, o yazışmalarını gösteriveririm