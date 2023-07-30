HDP ile Yeşil Sol Parti MYK’leri toplanıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri yarın toplanıyor.

HDP Genel Merkez binasında yapılacak toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlık edecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre saat 11.00’de başlaması planlanan toplantıda, 5 Temmuz’da başlayan halk toplantılarından çıkan öneriler değerlendirilecek ve yeni döneme dair tartışmalar yürütülecek. Ayrıca çalıştaylar ve konferansların takvimlendirilmesi gündeme gelecek.

Birden fazla seçenek masada

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesinin, kapatma tehdidi altında bulunan HDP'nin kongre süreci ile sahayı tamamen Yeşil Sol Parti’ye bırakıp bırakmayacağı değerlendirilecek. Bu kapsamda birden fazla seçeneğin masada olduğu öğrenildi. En güçlü seçeneğin HDP’nin varlığını koruyarak, aktif çalışmaların tamamının Yeşil Sol Parti ile sürdürmek olduğu belirtiliyor.

Toplantıda Yeşil Sol Parti’nin yeni bir yönetim ile kongre hazırlıklarını başlatması gündeme gelecek. Söz konusu kongrenin Eylül ayında yapılması öngörülüyor. Kongrede, Yeşil Sol Parti’nin isim değişikliği yapması da bekleniyor.