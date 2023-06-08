HDP: Eski eş başkanlarımız bırakılmazsa Türkiye’ye yaptırım uygulanacak

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı verdiği eski eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın Eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

AİHM tutuklu bulunan eski HDP Genel Eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı haklı bulup Türkiye'ye ihlal kararı vermişti. HDP'den yapılan açıklamada, Yüksekdağ ve Demirtaş'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıklarını gerekçesiyle başvuruda bulunduğu aktarıldı.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler ve üyesi olduğu kurumların tüm uyarılarına rağmen AKP yargısı önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve rehin tutulan arkadaşlarımızı serbest bırakmıyor. Şimdi de Eylül ayına kadar serbest bırakılmamaları durumunda Türkiye yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Rehine siyasetinden vazgeçin arkadaşlarımızı serbest bırakın!"