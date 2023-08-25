HDP Eş Genel Başkanlığı için adı geçen adaylar belli oldu

HDP'nin yeni eş genel başkanlarının Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak olacağı iddia edildi.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP'nin, söz konusu devir kararını 27 Ağustos Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek kongrede alacağı belirtildi.

Kongrede Eş Genel Başkan seçimi de yapılacak. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'ın geçeceği iddia edildi.

Uzun yıllardır HDP’nin çeşitli kademelerinde görev alan Sultan Özcan, son olarak HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kobanê Davası'nın avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.