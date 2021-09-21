HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'çözümün adresi' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” açıklamasına, partinin Van Milletvekili Sezai Temelli’den gelen “Çözümün adresi İmralı’dır” yanıtı üzerine açıklamada bulundu.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Sancar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununa dair açıklamalarının HDP ile ilgili kısmını olumlu bulduklarını söylerken, “Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” dedi.

Aktörler göz ardı edilmemeli

Fakat Kürt sorununda başka aktörlerin de olduğunu vurgulayan Sancar, “Bu aktörleri göz ardı ederek bütünlüklü yöntem oluşturmak gerçekçi yaklaşım değildir. Esasen Türkiye bu durumu geçmişte deneyimledi 2009’da, 2013-15 arasında. Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda bir rolü olacaktır. Bu rolde geçmişte zaten ayrıca hayata geçirilmiştir” ifadesini kullandı.

“Şimdi İmralı ile HDP’nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor” diyen Sancar, şunları ekledi: “Hatta Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşım geliştirme imkanlarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. HDP kendi siyasi aktör rolünü ve toplumsal gücünü elbette hem muhataplık hem de çözüm için sonuna kadar kullanmaya hazırdır.”