HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Hedefimiz yüzde 15'ten yukarıdır

Mersin’de partisinin düzenlediği mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hedeflerinin yüzde 15 oy almak olduğunu söyledi. Sancar "Önümüzdeki seçimlerde yüzde 15'in altında oy alırsak, başarısız sayacağız kendimizi. Hedefimiz yüzde 15'ten yukarıdır" dedi.

HDP'nin Mersin’de düzenlediği “Demokrasiye Çağrı” mitinginde konuşan Mithat Sancar “Bu iktidar istifa etmelidir. Hemen şimdi istifa etmelidir. Erken seçim ya da derhal seçim kararı almalıdır" dedi.

"Nereye gidiyor bu ülkenin kaynakları? Bu ülkede kaynak var. Ülkenin emekçi hakları, ürettikleri değerler de bu ülkede refahı da kuracak güçtedir" diyen Sancar "Bu kaynaklar saraya, israfa, ranta, savaşa gidiyor" ifadesini kullandı.

'Ekonomi aynı zamanda barış meselesi'

"Ekonomi sadece ekonomi değildir. Ekonomi aynı zamanda barış meselesi, aynı zamanda demokrasi, özgürlük meselesidir" diyen Sancar "Savaş baronlarına aktarılan kaynaklar ve iktidarını devam ettirmek için savaş politikasından umulan faydalar, bu ülkeyi her gün daha fazla yoksullaştırıyor" diye konuştu.

"Bizim çözüm önerilerimiz var" diyen Sancar sözlerine şöyle devam etti: "Bizim önerilerimizi hayata geçirecek birikimimiz var. Bizim bu sorunları çözecek irademiz var. Çünkü biz bu ülkeye barışı getirmeye kararlıyız, savaşları bitireceğiz. Kürt sorununda demokratik çözümü getireceğiz. Kürt sorununda çözüm aynı zamanda toplumsal barış demektir. İşte barışı, demokratik çözümü getirdiğimizde bu talan düzeninin temelini yok edeceğiz. Bu sömürü ve talan düzeni savaş politikaları üzerine kurulmuştur. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, biz getireceğiz. Bizsiz bu ülkede barış olmaz, demokrasi olmaz, ekonomide adalet olmaz, halk için refah olmaz."

'Şimdi biz kendimize baraj koyduk'

"Barajlar koydular önümüze. Güya barajlarla bizi engelleyeceklerdi. Şimdi biz kendimize baraj koyduk" diyen Sancar şunları kaydetti:

"Diyoruz ki önümüzdeki seçimlerde yüzde 15'in altında oy alırsak, başarısız sayacağız kendimizi. Hedefimiz yüzde 15'ten yukarıdır. Bu ülkenin halklarının ortak iradesinin bu ülkenin çözüm gücü haline getirmektir. Burada meydanlarda ortak mücadeleyle sağlayacağız. Sadece masa başı görüşmelerle ortak mücadele ve sağlam demokrasi ittifakı kurulamaz. Önce meydanlarda, sokaklarda, mahallelerde, halkın, emekçilerin, yoksulların yaşadığı her yerde tarlada, fabrikada mücadele ortaklığını kurmak zorundayız. Bu düzene, bu sömürü bu talan, savaş ve yalan düzenine karşı ortak mücadele çağrısını bıkmadan usanmadan yapıyoruz. Bu birlikteliği burada sizlere bulunduğu her yerde, meydanlarda, sokaklarda gerçekleştireceğiz. Buna inancımız var. Bunun için sabrımız, kararlılığımız ve inancımız var. İşte bunu sağladığımızda artık seçim ittifaklarını uzun uzun konuşmaya gerek kalmayacak."

'AKP ve ortağı MHP'yi göndereceğiz'

Sancar "Eğer şimdi erken seçimi, bu iktidara kabul ettirmezsek, halkların ortak mücadelesinin iradesiyle sandığı getirmesek, gelecek sene bugün yaşadıklarımızı arayacağımız felaketlerle dolu olacaktır. Bunu unutmayın. Göndereceğiz, AKP’yi göndereceğiz. Ortağı MHP ile göndereceğiz" dedi.