HDP Eş Başkanı Sancar: Bu saldırıların esas sorumlusu iktidardır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Konya'daki ırkçı katliamın ardından olağanüstü toplanan HDP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sancar "ortada çok ciddi bir kaos planı vardır" dedi. Yarın geniş bir heyetin Konya'ya gideceğini söyleyen Sancar muhalefet partilerini de yarın Konya'ya gelerek ırkçı saldırıları hep birlikte boşa çıkarmaya çağırdıklarını belirtti.

'Esas sorumlu iktidar'

Sancar şunları söyledi:

“- Bugün akşam saatlerinde Konya’nın Meram ilçesinde vahşi bir katliam yaşandı. 7 Kürt yurttaş hunharca katledildi. Bir süredir devam eden ırkçı saldırıların en korkunç örneklerinden birine Meram’da tanık olduk. İktidarın nefret ve tahrik dili, bu katliamın başlıca sorumlusudur.

- Bu iktidar uzun süredir HDP’yi, HDP üzerinden Kürtleri hedef gösteren nefret dilini yoğun bir şekilde kullanmakta. Katliam politikalarına zemin hazırlayacak açıklamalar yapmaktadır. Bundan birkaç ay önce iktidarın küçük ortağının yaptığı açıklamayı hepimiz hatırlıyoruz. O zaman da uyarıda bulunmuştuk. Bu dil, bu zihniyet, bu politika Türkiye’de ortak yaşamı zehirleyen, ortak yaşama dinamit koyan bir zihniyetin ürünüdür.

- İktidar bu saldırıların önüne geçecek tedbirleri almak yerine saldırıların zeminini güçlendirecek politikalarına devam etti. Bu saldırıların esas sorumlusu iktidardır.

- Bize yönelik görünen saldırılar Türkiye'de demokrasi güçlerinin tamamına yöneliktir.

'Ortada ciddi bir kaos planı var'

- Ortada ciddi bir kaos planı vardır, ortada ciddi bir tahrik ve çatışma planı vardır.

- Biz HDP olarak Kürt halkına yönelen bu ırkçı saldırıları göğüslemek için mücadelemize devam ediyoruz. Ortada çok ciddi bir kaos planı var.

- Bu planın hedefi Kürtler üzerinden bu ülkede ortak yaşamın temellerini yok etmektir. Bugün şimdi tekrar çağrıda bulunuyoruz, bütün muhalefet partilerine, bütün demokrasi güçlerin çağrıda bulunuyoruz: Sadece kınama yetmez, sadece başsağlığı mesajları yetmez. Yan yana durarak bu politikaları boşa çıkarmak için daha etkili, daha inandırıcı ve kararlı ortak tavıra ihtiyaç vardır.

- Bizler Deniz Poyraz yoldaşımızın katlinden sonra başlattığımız bütün etkinliklerde bu çağrıları dile getirdik. Tekrar söylüyoruz; gelin bu nefret politikalarına, bu katliamcı planlara hep birlikte karşı çıkalım, gelin bunları birlikte durduralım.

- Kürt halkı asla yalnız değildir, asla bu saldırılar karşısında sinecek bir halk değildir.

- İl ve ilçe örgütlerimiz yarın açık olacak, dayanışma ve kararlılık için il ve ilçe örgütlerimizde buluşmalar gerçekleşecek. Yalnız değiliz, asla güçsüz değiliz.

Yarın Konya'da buluşma çağrısı

- Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya’da olacaktır. Bütün muhalefet partilerinin liderlerine ve demokrasi güçlerine de aynı tavrı sergilemeleri çağrısında bulunuyoruz, onları da yarın Konya’ya bekliyoruz. Hep birlikte ortak eşit yaşamı savunma kararlılığını göstermeye davet ediyoruz.

- Biz kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürt halkının bütün haklarını, yaşam hakkı başta olmak üzere savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiç kimse en ufak bir korkuya, ürkekliğe, kaygıya, tereddüde kapılmasın. Buradayız; gücümüz faşizmi durdurmaya, ırkçılığı yenmeye yeter! Evet hep birlikte ama hep birlikte yeter dersek en kısa zamanda bu nefret ve katliam planlarını durdurabiliriz. O nedenle tekrar çağrımızı yineliyoruz: Yarın Konya’da buluşalım; ırkçılığı, nefreti, demokratik ortak yaşama karşı bu saldırıları birlikte mutlaka boşa çıkaralım. Bizler orada olacağız, bütün demokrasi güçlerini muhalefet liderlerini de oraya bekliyoruz.

'Bu saldırıların arkasında kişisel çekişmeler arayan bu planların ortak sorumlusudur'

- Kim ki bu saldırıların arkasında kişisel çekişmeler, münferit öfkeler ararsa bilin ki bu planların ortak sorumlusudur. Daha başka türlü söyleyeyim. Bu saldırıların ırkçı bir temele dayandığını, iktidarın ayrımcı ve ırkçı politikalarından cesaret aldığını, beslendiğini gizlemeye kalkarsa iktidar politikalarına ortak olmuş demektir. Bunlar öyle kişisel husumet, kişisel çıkar, münferit öfke ile açıklanabilecek olaylar değildir. Tersine, sistematik bir planın adım adım hayata geçirilen vahşi uygulamalarıdır. Hep birlikte yeter diyelim, faşizme ve ırkçılığa hep birlikte dur diyelim, eşit demokratik, ortak yaşamı hep birlikte savunalım."