HDK'dan katliam açıklaması

Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu, Konya’nın Meram ilçesinde 7 kişinin katledildiği katliama ilişkin açıklama yaptı.

“Meram katillerini tanıyoruz ve hesabını soracağız” başlıklı açıklamada, “Meram'da bir Kürt ailenin katledilmesi, bir kez daha bizlere en az katillerden olduğu kadar, katilleri cezasızlıkla ödüllendiren ve milliyetçilik zehriyle bütün kirliliklerini örtbas eden katliamcı zihniyetten hesap sormanın tarihsel kaçınılmazlığını zorunlu kılıyor” denildi.

Son günlerde ülkenin değişik bölgelerine yayılan orman yangınlarına da değinilen açıklamada, şöyle denildi:

“Her birimizin yüreğini dağlayan orman yangınlarının nedenini bile kendi doğa düşmanı politikalarında aramak yerine, AKP-MHP faşist bloğunun iktidarlarının sürekliliğini sağlamak için ırkçılık pompalayan, Kürt halkını hedef gösterenlerin sorumluluğunu asla ve asla unutmayacağız. Doğa, kadın, emekçi ve Kürt katili yaratan bu örgütlenmiş sermaye düzenine karşı örgütlü ve eylemli toplum iddiamızı her zamankinden daha fazla gündemleştirmek, katliamlara ve olası katliam girişimlerine karşı verilecek en anlamlı yanıttır.”