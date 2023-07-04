Haziran'da en az 22 kadın katledildi, 27 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Haziran ayı verilerine göre, en az 22 kadın öldürülürken, 27 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Rapora göre 22 kadından 6’sı boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi ve ilişkiyi reddetmek gibi sebeplerden katledildi.

Haziran ayında kadınların yüzde 41’inin eşleri tarafından katledildiğine de yer verildi. Kadınların yüzde 55’i evinde katledilirken, bu kadınların yüzde 55’inin ateşli silahla katledildiği paylaşıldı.

Raporda 27 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Bir süredir raporlarımızda da açıkladığımız gibi intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadığı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir."