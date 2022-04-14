Hazine'nin bütçe dayandıramadığı Diyanet, kafe işine girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Diyanet Vakfı, 1 yılda üç defa sermaye artırırken şimdi de kafe açarak ticari faaliyetlerini artırdı.

Ticari alanını genişleten Diyanet Vakfı artık kafe işletmecisi olacak. Bunun yanı sıra prodüksiyon hizmetleriyle dizi-film de çekebileceği organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin'in haberine göre Vakıf 8 Mart tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru ile "gerekli görülen yerlerde işletmeye bağlı kitabevi, kitap kafe, kafetarya temsilcilik ve şubeler açmak, işletmek, açılan bu yerleri yönetmek ve denetlemek” talebiyle ticari alanını genişletti.

Bir yıl boyunca ruhsatsız kafe işletmişler

Her ne kadar 8 Mart tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kafe ve restoran için başvuru yapılmış olsa da "Diyanet Kafe"ler bir yıldır faaliyette. Konu Diyanet Vakfı olunca denetim ve inceleme yapılmamış olacak ki kafe işletmeleri 1 yıl sonra resmi başvurusunu yaptı.

Açılışı yapılan kafe 100 kişilik yeme içme alanına sahip

Açılışını 11 Mart 2022 tarihinde Diyanet İşleri Bakanı Şükrü Erbaş'ın yaptığı kafede 100 kişilik yeme içme alanı yer alırken kafeteryada sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost çeşitleri, hamburger, patates kızartması, pasta çeşitleri ile sabahları poğaça ve simit çeşitleri satışı yapılıyor.

Sermayesi holdingleri kıskandıracak şekilde arttı

İşlettiği kafeleriyle 6 ay içerisinde gelirini arttıran Diyanet Vakfı'na ait şirket, 41 milyon 975 bin liralık sermayesini artırarak 47 milyon 975 bin liraya ulaştı. Şirketin kâr oranı 10 ayda yaklaşık yüzde 22 artarken artış oranı rakip şirketleri kıskandıracak seviyede.