Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan özelleştirme haberine yalanlama

Cumhuriyet gazetesinin, bugün 'Kalanları satacaklar' başlığıyla manşetine taşıdığı haberde, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 200’ün üzerinde kamu varlığını özelleştiren AKP’nin, ekonomiyi düze çıkarma planında yine satış olacağı öne sürülmüştü.

Gazeteye konuşan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe gelirlerini arttırmak için çalışmalar yaptığını belirterek Varlık Fonu’ndaki Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı şirketlerin satışın analiz ettirdiğini kaydetmişti.

Habere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, söz konusu haberi yalanladı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"26.06.2023 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan verdiği, 'Kalanları satacaklar' başlıklı haberi gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir.

Bu haberler sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir."