Özelleştirme fırtınası geliyor: 'THY, Türk Telekom ve Botaş gibi kurumların satışı için analiz yapılıyor'

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana 200’ün üzerinde kamu varlığını özelleştiren AKP’nin, ekonomiyi düze çıkarma planında yine satış olacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet'e konuşan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe gelirlerini arttırmak için çalışmalar yaptığını belirterek Varlık Fonu’ndaki bazı şirketlerin satışın analiz ettirdiğini kaydetti.

Babuşçu şunları söyledi:

“Türk Hava Yolları’nın bir kısmı, BOTAŞ, Türk Telekom gibi Varlık Fonu’nda bulunan şirketlerin bir kısmının satışı söz konusu olabilir. Ancak ABD, Avrupa Birliği ve Japon sermayesinin bu güvensizlik ortamında bu şirketlere talip olması zor görünüyor. Bu da satışların Ortadoğu ülkelerine yapılacağını gösteriyor. Güven çok kolay kaybediliyor ve uzun sürede zor kazanılıyor. Ekonomi uzun süre bu şekilde idare edilmezdi. Bu nedenle yabancı sermayeyle iyi ilişkileri olan iki isim getirildi: Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek. Bu insanların kişisel ilişkilerini kullanarak yabancı sermaye getirilmesi planlanıyor. Ancak kişisel ilişkilerle 50-60 milyar doları birkaç senede getirebilir. Ancak söylendiği gibi 6 ay içerisinde 100 milyar dolar gelmesi mümkün değil.”