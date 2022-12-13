Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekecek

Eczanelerdeki ilaçların teminine ilişkin sorunlar devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemenin, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmesine yönelik hazırlık yapıldığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak bir uygulamaya geçileceği belirtildi. (AA)