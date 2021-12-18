Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı yaptı

Bakan Nebati'nin yeni ekonomik programa ilişkin bankacılarla bilgi paylaştığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmelerin görüşüldüğü duyuruldu. Bakan Nebati, yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı.

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