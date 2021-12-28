Hazine ve Maliye Bakanı Ocak ayında alınacak kararı ağzından kaçırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün A Haber'de "Döviz endeksli TL mevduat" sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati programın bir bölümünde planlanan faiz oranını ağzından kaçırdı. Yüzde 14 olan politika faizine ilişkin Bakan Nebati canlı yayında, "Salgın dönemi bitti mi bitti. Ekonomi canlı mı canlı. Yüzde 12'lere..." şeklindeki açıklaması sonrasında program sunucusu, "Yüzde 12 mi duyduk?" dedi.

Bakan durumu toparlamak için sözlerini, "Çift haneli büyümeye gidiyoruz. Ülkede çarklar dönüyor. İhracat patlama yaptı" şeklinde sürdürdü.

Merkez Bankası politika faizini şu anda yüzde 14 olarak uyguluyor.