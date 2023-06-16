Hazine haftaya dört ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili bir kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili bir kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Haziran'daki ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. 20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3493 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. (AA)

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