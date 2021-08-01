HAYTAP Manavgat'ta hayvan hastanesi kurdu

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Manavgat'ta tam teçhizatlı ilk Sahra Hastanesi'ni kurduklarını duyurdu.
HAYTAP, hastanede yangından zarar görmüş tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanmalarına başlandığını ekledi.
Hastanenin adresi ve iletişim adresi şöyle:
A. Hisar, 4501. Hükümet Cad .Sk., 07600 Manavgat/Antalya
Iletişim 05324957828
Manavgat'ta tam teçhizatlı ilk Haytap Sahra Hastanesini kurduk. Bölgede yangından zarar görmüş tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanmanmaya başlandı.— Haytap (@HaytapOfficial) August 1, 2021
A. Hisar, 4501. Hükümet Cad .Sk., 07600 Manavgat/Antalya
Iletişim 05324957828#haytapsahrahastanesi#sahrahastanesi#manavgat pic.twitter.com/czqoFcC18x
HAYTAP daha önceden yangın bölgelerinde sağ kalan hayvanları kurtarmak için, zarar gören hayvanların tedavisini üstlendiklerini duyurmuştu.