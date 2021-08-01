HAYTAP Manavgat'ta hayvan hastanesi kurdu

Yangından zarar görmüş tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanan Sahra Hastanesi'ni Manavgat'ta açıldı.

Haber Merkezi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Manavgat'ta tam teçhizatlı ilk Sahra Hastanesi'ni kurduklarını duyurdu. 

HAYTAP, hastanede yangından zarar görmüş tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanmalarına başlandığını ekledi.

Hastanenin adresi ve iletişim adresi şöyle:

A. Hisar, 4501. Hükümet Cad .Sk., 07600 Manavgat/Antalya

Iletişim 05324957828

HAYTAP daha önceden yangın bölgelerinde sağ kalan hayvanları kurtarmak için, zarar gören hayvanların tedavisini üstlendiklerini duyurmuştu.

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Ülkede yangınlar devam ediyor

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HAYTAP Manavgat'ta yangından zarar gören hayvanların tedavisini üstlendi