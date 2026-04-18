Haydut Trump'tan Küba'ya yeni tehdit: 'Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek'

İsrail'le birlikte İran'a saldıran ve hedeflerine ulaşamayan ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde konuştu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle haydutça kaçırdığını anımsatan Trump, yıllardır abluka altında tuttuğu Küba'yı yeniden tehdit etti. Trump "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor" dedi.

İran’daki süreç tamamlandıktan sonra Küba’ya yönelebileceklerini belirterek, “Bunu bitirdikten sonra Küba’ya da uğrayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce de "(İran'dan sonra) Küba'ya da uğrayabiliriz" demişti, Pentagon'un Küba'ya müdahale için sessiz bir hazırlık içerisinde olduğu iddia edilmişti.

ABD'nin soykırım niteliğinde ablukası ve Küba halkının tükenmeyen direnci

ABD'nin yıllardır Küba'ya uyguladığı abluka dünyanın pek gündeminde değil, bu nedenle boyutları da bilinmiyor, bilinmek istenmiyor.

Ancak Trump yönetimi önceki ABD başkanlarının yaptığı gibi Küba'yı ekonomik olarak boğma stratejisi sürüyor.

Soykırım girişimine varan boyutu gizlenen, Küba ablukasının somut ve yıkıcı sonuçlarıyla halk uzun süredir mücadele ediyor.

Yakıt sıkıntısı, ülke genelinde ulaşımdan sıkı benzin kotalarına kadar hayatı etkiliyor. Krizin en ağır faturası sağlık alanında yaşanıyor. Enerjiye ve temel tıbbi ekipmana erişimdeki kısıtlılık, başta kanser tedavisi görenler olmak üzere Küba halkının yaşam hakkını doğrudan tehdit ediyor.

Buna rağmen Küba liderliğinin ve halkının direnci, ablukayı kırma yolunda önemli adımlara kapı aralamayı başarıyor.

"Küba Gerçeği" kapsamında yayına başlayan "Abluka Günlükleri" ile soL, ablukanın günlük olarak nabzını, yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyor.