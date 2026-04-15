ABD yeni hezimet arayışında: Trump’ın 'gizli' Küba talimatı ne anlama geliyor?

İsrail ile birlikte İran’a yönelik çok ağır bir bombardımana başlayacaklar, tüm lider kadroyu kısa süre içinde öldürecekler ve hızlı bir zafer elde edeceklerdi.

Pentagon’a talimat verilmiş, en iyi senaryolar hazırlanmış ve atış başlamıştı; gerisi çok kolay olmalıydı…

Dedikleri kısmen hayata geçti.

Çok ağır bir saldırı, lider kadronun öldürülmesi tamamdı ama peki ya zafer?

Bugün saldırının üzerinden tam 47 gün geçti.

ABD Başkanı Trump, İran ordusunu tamamen yok ettiklerini, İran’ın hiçbir askeri kapasitesinin kalmadığını, Hürmüz’ü kolaylıkla ele geçireceklerini, Hark adasının kontrolünü ele alacaklarını, zenginleştirilmiş uranyuma el konulacağını söyledi, hatta İran’ı taş devrine göndereceklerini dahi iddia etti.

Bunlar Trump’ın iddialarının sadece bazılarıydı.

Defalarca ültimatom, sayısız kez “son saat” ve “mühlet” verdi; ciddiye alan çıkmayınca, ya da daha doğrusu boyun eğilmeyince tüm bu iddialar yerini ateşkes anlaşmasına bırakmak zorunda kaldı.

Kısacası dünyanın en büyük askeri makinesi, soykırımcı ortağıyla birlikte bir okul katliamıyla başlattıkları kan gölüne saplanıp kaldılar.

Uslanmıyorlar: Pentagon'a verilen gizli talimat ve Küba

Umutları onlar İran’ı vurduklarında işbirlikçilerin sokağa dökülüp katliamcıları kurtarıcı gibi karşılamalarıydı, bunun için yıllarca çabaladılar ama 47 günlük savaşın sonunda görüldü ki, ABD İran’da sağlam bir kayaya çarptı.

Ve şimdi anlıyoruz ki, yine “kolay” bir zafer umuduyla, bu kez çok daha sert bir kayaya doğru yol alıyorlar, Küba’ya!

Trump şimdiye kadar sayısız kez Küba’yı teslim almakla, düşürmekle tehdit etti.

İnsanlık tarihinin gördüğü en ağır ablukayı uyguladı ve bu adım adeta bir soykırım girişimine dönüştü.

Küba halkının enerjiye ulaşım kanallarını bütünüyle kapatan ABD, çocukların, hamilelerin, bebeklerin, hastaların, yaşlıların kısacası bir bütün olarak Küba halkının yaşam hakkını hedef aldı.

Tüm bu insanlık dışı saldırıya karşın, Küba, ABD ile eşit ve egemenlik hakkına saygı temelinde bir diyalog kurma yolunda adım atıldığını, diyalogun sürdüğünü açıkladı.

Küba tarafından gelen bu açıklamalara karşın, Zeteo adlı haber sitesinde yer alan bir habere göre, Trump, tıpkı İran’da olduğu gibi bir yandan müzakereler sürerken, bir yandan da kendisine yakışan şekilde haydutça saldırı hazırlıklarına girişmiş durumda.

Sitenin iddiasına göre, son günlerde Pentagon ve ABD hükümetinin diğer kademelerindeki yetkililere, doğrudan Trump’tan gelen yeni bir direktif gizlice tebliğ edildi. İletilen bu gizli mesaj, “Küba'ya yönelik olası askeri operasyonlar için hazırlıklarınızı artırın” oldu.

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Küba hazır

“Küba’ya yönelik bir askeri eylem, son derece utanç verici bir durum olur ve her iki taraf için de muazzam kayıplara yol açar. Can kaybı ve maddi yıkım hesaplanamaz boyutta olur. Böyle bir saldırı her açıdan son derece maliyetli olur ve halklarımızın hak ettiği bir şey değildir. Biz her zaman savaştan kaçınmaya çalışacağız ve barış için çalışacağız. Ama askeri bir saldırı olursa karşılık veririz, savaşırız ve kendimizi savunuruz. Bizim için önemli olan halkımızın kaderi ve ülkemizin geleceğidir.”

Bu sözler Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel’e ait.

Küba, ABD'nin arka bahçesi ve bataklığına dönen bir ülke olma utancından Fidel ve yoldaşlarının öncülük ettiği devrimle kurtulduğundan beri hedefte.

Ancak Küba halkı, o tarihten bu yana büyük bir onur ve kararlılıkla ABD’nin her tür tehdidine karşı kendi elleriyle inşa ettiği devrime sahip çıktı.

İnsanlık tarihinin gördüğü en ağır ablukaya karşı, büyük bir dirençle ayakta kalan Küba Devrimi, Trump’ın İran’da alamadığı zaferi Küba’da alma rüyasına çok daha sert bir darbe vurmaya kararlı.

Tabii ABD son derece gayrimeşru bu saldırganlığa girişmeye cüret edebilirse…