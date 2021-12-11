Hayati Yazıcı AKP ile MHP'nin vazgeçtiği seçim düzenlemesini açıkladı

AKP'nin MHP ile yürüttüğü seçim düzenlemesi görüşmelerini yapan isim olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, son duruma ilişkin Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuştu.

“Seçim yasasındaki bir değişikliğin bir seçimde geçerli olabilmesi için kabulünün üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. Seçim Haziran 2023'te olacağına göre Haziran 2022'ye dek yasalaşması gerekiyor” diyen Yazıcı, yapılacak değişikliklere ilişkin şöyle konuştu:

"Baraj konusunda liderler 'yüzde 7' olacağını duyurdu. Artık bir değişiklik olmaz. Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. 'TBMM'de grubu olma' durumu seçime girebilmek için yeterli olmayacak. Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması şartı vardı. Bazen en kıdemli yargıçlar bu görevi kabul etmiyor, sorun çıkıyordu. Bu şart da kaldırılacak. Seçim kurulu başkanı oradaki 1. derece hakimlerden biri arasından belirlenecek."

Yazıcı, “daha önce konuşulan daraltılmış bölge uygulaması olmayacak mı?” sorusuna ise, “Hayır olmayacak. O düzenlemeden vazgeçildi” karşılığını verdi.