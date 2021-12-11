Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi, 'Beni Sedat Peker azmettirdi' dedi

İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında Sedat Peker'le ilgili iki yeni bilgi paylaştı. Saymaz'ın gündeme getirdiği ilk iddia organize suç örgütü üyeliğinden yargılanan Döner Kardeşler'le ilgiliydi.

Dava kapsamında yargılanan ve hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Emirhan Döner'in Kasım ayında Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandığını hatırlatan Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Emirhan Döner tutuklandıktan sonra 3 Aralık 2021'de tutuklu bulunduğu Ardahan Cezaevi'nden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanarak Sedat Peker hakkında itiraflarda bulunacağını bildirdi. Bunun üzerine 6 Aralık 2021 günü SEGBİS üzerinden savcılığa bilgi verdi. Dedi ki 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Cezamın düşürülmesini ve tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu amaçla Sedat Peker ile ilgili itiraflarda bulunmak istiyorum. Ben kendi yarılandığım, silahla yaralama ve nitelikli yağma suçlarında bu suçları işlerken Sedat Peker tarafından azmettirildim.'

Bildiğim kadarıyla bu dava 2019'da açılmış bir dava. Emirhan ve kardeşleri bu zamana kadar Sedat Peker'i böyle bir suçtan suçlamamışlar. Bizi azmettirdi dememişler. Son aşamada Gürcistan'a kaçarken, Ardahan'da yakalanınca 'beni Sedat Peker azmettirdi' diyor."

Saymaz, Sedat Peker ile ilgili ikinci gelişmeyi ise şu sözlerle aktardı:

"Geçen hafta konuşmuştuk. Sedat Peker'den bir gün boyunca haber alınamıyor diye. Ben yakın çevresine sordum. Öğrendiğim kadarıyla yakın çevresi dedi ki 'kendisinin sağlığı iyi, morali yerinde, gözaltına alındığı ya da enterne edildiği ile ilgili haberler asılsızdır. Toplantıya çağırılmadı. Başka bir ülkeye gönderilmesi yönündeki bilgiler de doğru değil. Çekirdek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldığı konutta yaşamına devam ediyor. Uygulanan dijital tecrit koşulları sürüyor. Ailesinin internete erişimi için yaptığı görüşmeler devam ediyor' denilmişti geçen hafta sorduğum sorular üzerine.

Bugün yeni bir gelişme oldu. Beklenti şöyleydi: 'Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Emir Türkiye'ye geldi. Hemen arkasından da Sedat Peker'i gönderirler.' Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş."