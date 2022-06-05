Hayaller Mavi Bayrak, gerçekler katran karası!

Antalya kıyılarında görülen petrol kirliliği endişe yarattı. Kent merkezindeki Konyaaltı ve Lara plajlarında hafta sonu denize giren vatandaşların vücutlarına yapışan zift benzeri maddenin petrol sızıntısından kaynaklı kirlilik olduğu düşünülüyor.

Denizde petrol kirliliğine maruz kalan vatandaşlar çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak yaşanan sorunu gözler önüne sererken konuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmaması endişeleri artırıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Antalya kıyılarında yaşanan petrol kirliliği, kıyı ve deniz alanlarının yönetiminde kurumlar arasında yaşanan koordinasyon eksikliğini de gözler önüne serdi.

Türk turizminin başkenti olarak gösterilen Antalya kıyılarında iki gündür petrol kaynaklı kirlilik endişe yarattı. Lara ve Konyaaltı plajlarında hafta sonu denize giren vatandaşların vücutlarına yapışan zift benzeri maddenin görüntüleri yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Konu hakkında yetkili kurumlardan bir açıklama bekleyen kent halkı, ‘Mavi Bayrak’ niteliği verilen plajlarda zifte bulanmış çocukların görüntülerini paylaştı.

Tanker kazası mı, NATO Boru Hattı sızıntısı mı tartışması

Antalya kıyılarındaki petrol kirliliğine ilişkin uzmanlardan henüz bir değerlendirme gelmedi. Açıklarda bir tanker kazası olduğu ya da NATO’ya ait petrol boru hattından sızıntı olabileceği düşünülüyor. Ancak 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaşanan petrol kirliliği sorunu, kıyı ve deniz alanlarının korunması, su kalitesinin izlenmesi ve halk sağlığı açısından alınması gereken önlemlere ilişkin yapılması gerekenlerin yetersizliğini de gözler önüne seriyor.

Mavi Bayrak sertifikası ne kadar güvenilir?

Antalya kıyılarında toplam 229 Mavi Bayrak verilen plaj bulunuyor. Bunun 16’sının işletmesi ise doğrudan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV’in ücret karşılığında verdiği Mavi Bayrak sertifikası, kamuoyunda güvenle denize girilebilecek alan algısı yaratıyor. Ancak adında ‘çevre’ olsa da TÜRÇEV’in daha çok turizm cazibesini artırmaya yönelik bir kuruluş görüntüsü vermesi Antalya örneğinde olduğu gibi halk sağlığını da tehlikeye sokan durumlar yaratıyor.

Zifte bulanan kıyılar Bakanlığa göre A kalite

TÜRÇEV’in Mavi Bayrak sertifikası verdiği Antalya kıyılarındaki iki plajda hafta sonu petrol kirliliği yaşandı ve Konyaaltı ile Lara bölgelerinde denize giren yüzlerce vatandaş doğrudan bu soruna maruz kaldı. Ancak TÜRÇEV’in Mavi Bayrak’la ilgili web sayfasında, zifte bulanmış plajlarla ilgili ‘A’ kalite bildirimi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanan TÜRÇEV’e göre söz konusu plajlarda denize girilmesinde bir sakınca görülmüyor ancak yaşanan sonuçlar “hayaller mavi bayrak, gerçekler katran karası” dedirtiyor.

Kıyılardaki kirlilikle ilgili açık veri sistemi yetersiz

TÜRÇEV’in de referans aldığı Sağlık Bakanlığı’nın iki haftada bir güncellenen kıyılarla ilgili girdiği son ölçüm verileri 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılmış. Ancak Bakanlığın yapıldığı ölçümler, yalnızca mikrobiyolojik kirliliği kapsadığı için, petrol ve plastik kaynaklı kimyasal ve fiziksel kaynaklı kirlilikler hakkında halkın ulaşabileceği açık veri sistemi bulunmuyor. Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği de buna eklenince özellikle kıyı alanlarında hızlı şekilde ortaya çıkan kirlilik sorunları çevre ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor.

Yüzme suyu ayrı, kıyı alanları ayrı bakanlığın sorumluluğunda

Yaklaşık 650 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip olan Antalya’da her yaz sezonunda benzer kirlilik sorunları yaşanıyor. Kıyılardaki yüzme suyu kalitesinin kontrolü Sağlık Bakanlığı, kıyı alanlarının temizliği ve korunması da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su ürünleriyle ilgili yetki de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda. Ancak Türkiye kıyılarında dört ilin yerel yönetimi, gemi kaynaklı deniz kirliliği denetimi yapmakla yetkilendirildi. Bunlar Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Mersin illerinin büyükşehir belediyelerinden oluşuyor. Bu dört ilin yerel yönetimi, ilgili bakanlık tarafından yetki devri genelgesi ile gemi kaynaklı deniz kirliliği denetimi ile yetkilendirildi. Bu kapsamda yerel yönetimler de ilgili bakanlıkların yanı sıra, konuyla ilgili kurumsal yapılanmalarında deniz ve kıyı yönetimi ile ilgili birimler ekledi. Söz konusu kuruluşların görev ve sorumlulukları arasında, denizel kirliliğin denetimi ve izlenmesi de yer alıyor.

(Fotoğraflar Antalya hakkında adlı sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)