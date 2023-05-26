Hayalet seçmen iddiası: Bazı evlere adres bilgisi olmayan seçmen kağıtları geldi

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi öncesi 'hayali seçmenler'e ilişkin çeşitli iddialar güncelliğini koruyor. İstanbul'da Ümraniye'ye bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Çener ailesinin yaşadığı üç katlı müstakil eve ikinci tur öncesi fazladan bir seçmen belgesi geldi. S.K. adına gelen belgede ilçe ve mahalle adı yazarken, sokak ve kapı numarası kısmının boş bırakıldığı görüldü.

Evde hiç yaşamamış birisine ait seçmen bilgi kağıdı gelmesi üzerine Namık Kemal Mahallesi Muhtarlığı’na giden Gülcan Çener, bu seçmenin olduğu listeyi görmek istediğini ancak muhtarın "Süresi geçtiği" gerekçesiyle buna izin vermediğini belirtti. Çener, "1967’den beri buradayız, böyle bir isim bu apartmanda hiçbir zaman yaşamadı" dedi.

'YSK'ye başvurulabilir'

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Köprülü, 31 Mart 2022’de "Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilir" şeklinde yasal düzenleme yapıldığını belirtti.

Köprülü, şunları söyledi: "Seçmen kütüğüne itiraz süreleri geçmiş olsa dahi yeni seçmene ilişkin bilgi kağıdı ikinci oylama öncesi geldiği için şimdi itiraz konusu yapılabilir. Eğer bu durum yaygın bir yanlışlık ise YSK’ye de başvuru yapılabilir."