Hawking'in balmumu heykeliyle konuşan Gökçek: Gıkı çıkmadı...

Melih Gökçek, Stephen Hawking'in balmumu heykeliyle konuştuğu bir videoyu 'Gıkı çıkmadı...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi

AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya üzerinden Stephen Hawking'in balmumu heykeliyle çekilmiş olduğu bir video paylaştı. Videoda balmumu heykelle konuşan Gökçek "Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun" dedi.

Hawking'in balmumu heykeliyle konuştuğu videoyu "Stephen Hawking geçici olarak  tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla paylaşan Gökçek, videoda şunları dedi:

“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım"

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