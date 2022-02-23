Melih Gökçek çark etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek katıldığı bir programda 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili partisine yönelik eleştiriler getirdi.

Melih Gökçek, partisinin seçimleri hatasından kaybettiğini ve Mehmet Özhaseki'ye zamanında uyarı yaptığını söyledi.

Gökçek, "Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu kendisine de söyledim, 7 puan geridesin dedim. 6 tane öneride bulundum, bunları yaparsan toplamı 15 puan dedim. Sadece 4'ünü alsan bile öne geçersin dedim. Ağzı kulaklarına vardı ama dediğimi yapmadı" ifadelerini kullandı.

Ziyaret edeceğim

Melih Gökçek bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada Mehmet Özhaseki'yi ziyaret edeceğini yazdı.

Melih Gökçek şunları kaydetti:

"Ben AK Parti'me zarar veremem, fitneye de neden olamam. Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurduğu parti sadece Türkiye'nin değil tüm dünya müslümanlarının ve mazlumların ümididir. Özhaseki kardeşimdi. Bugün yarın genel merkeze kendini ziyarete gideceğim."