Melih Gökçek'ten AKP'de kriz çıkaracak sözler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yerel seçimlerde Ankara’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi yerine aday gösterdiği Mehmet Özhaseki’nin hataları yüzünden kaybettiklerini söyledi.

Gökçek, "AK Parti’yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Özhaseki aday oldu. Kendisine o zaman ben dedim ki ‘7 puan alttasın sana 6 maddelik bir strateji çiziyorum bunların toplamı 15 puan. Bunlardan sadece 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin’ dedim. Ama dediğimi yapmadı ve 4 puan farkla Ankara’yı kaybetti” dedi.

Özhaseki, Erdoğan'ın Gökçek'i istifa ettirmesi sonrası Ankara'da aday yaptığı isim olmuştu.

Gökçek'in bu ismi hedef almasının partide kriz konusu olabileceği ve asıl mesajın Erdoğan'a olduğu öne sürülüyor.