Havalimanında sığınmacılar aprona girdi: Uçaklar havalanamadı

Adana'da bir tır içerisinde giden yaklaşık 40 sığınmacı, polisin tırı durdurmasının ardından ekipler tarafından indirildi.
Adana'nın yerel haber sitesi Küçük Saat'in aktardığına göre, tır, sığınmacılarla birlikte polis ekipleri tarafından Adana Şakirpaşa Karakolu'na götürüldü.
Şakirpaşa Karakolu'nda tırdan indirilmek istenen 40 sığınmacı bir anda karakoldan koşarak uzaklaştı. Yaklaşık 15 sığınmacının karakol yanında bulunan Adana Şakirpaşa Havalimanı duvarından atlayarak aprona girmesi üzerine havalimanında uçuşlar durduruldu.
Havalimanı apronuna giren ve yakalanan 15 sığınmacının Afgan uyruklu olduğu öğrenildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 15 mültecinin yakalanması sonrasında havalimanının yeniden uçuşlara açıldığı öğrenildi.