Üçü çocuk dört sığınmacı yaşamını yitirdi: Hiçbirinde can yeleği yokmuş

Yunanistan Sahil Güvenliği, Sakız Adası yakınlarında mültecileri taşıyan bir botun alabora olması sonucu dört kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Botun alabora olmasının ardından olay yerine giden kurtarma ekipleri toplam 22 yolcuyu kurtardı. Yaşamını yitirenlerden üçünün, yaşları 3-14 arasında değişen üç kız çocuğu olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin Sahil Güvenlik açıklamasında, "Gemide çok sayıda yolcu vardı. Bu durum olumsuz hava koşullarıyla birleşince tekne tabanının, tekneden kopmasına neden oldu" denildi. Açıklamada, yolcuların hiçbirinde can yeleği bulunmadığı da vurgulandı. (ANKA)