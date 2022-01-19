'Havalı Diktatör' Erdoğan'ı ziyarete geliyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da iktidara gelmesinden beri izlediği piyasacı ve baskıcı politikalarla adını duyuran El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 19-21 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bitcoin'i 'ülkenin resmi para birimi' yapan ve kendisini 'Havalı Diktatör' ve 'El Salvador'un CEO'su' olarak tanımlayan 40 yaşındaki Bukele, ülkede yargıya kendi yandaşlarını atayarak müdahale etmesiyle biliniyor.

Bukele, 2020'de parlamentoya asker konuşlandırarak, meclise sunduğu tasarıyı kabul etmeleri için kendilerine 7 gün verdiğini söyleyerek muhalefeti tehdit etmişti.

2021 yılında El Salvador Bukele'ye karşı kitlesel eylemlerle sarsılmıştı.

Bukale Türkiye'deki yandaş basın tarafından 'Osmanlı torunu' olarak nitelendiriliyor.