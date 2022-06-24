Havaalanındaki koronovirüs testinden rant

Yap-işlet-devret modelindeki kimi havaalanlarında yolculara yapılan koronavirüs testinin yüklenici firmalar tarafından yapıldığını açıklayan CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Sağlık Bakanlığı kendi işini resmen havalimanını işleten firmaya, sağlıkla ilgisi olmayan bir firmaya havale etmiş" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Havalimanı'nda yolculara yapılan koronavirüs testinin sağlık alanıyla bağlantısı bulunmayan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyon grubuna verildiğini açıklayan Adıgüzel, söz konusu uygulama ile "rant devşirildiğini" söyledi.

Adıgüzel'in konuya dair açıklaması şöyle:

"Havalimanlarında başlangıçta Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı yani TUSEB ile bir anlaşma yapılmıştı. Ve testleri TUSEB tarafından yapılacaktı. Ama sonra bir şeyler oldu. Bu havalimanını işleten firmaya Sağlık Bakanlığı test yapma işini havale etti. Mesela İstanbul Havalimanı yüklenici firması tarafından test yapılır oldu. Bu enteresan. Çünkü salgınlarda, Sağlık Bakanlığı ülkedeki bu tip test yapma ve tedavi işlerini tamamen ücretsiz ve kendi kontrolünde götürmek durumundadır. Yasalarımız böyle söyler.

Fakat İstanbul Havalimanı gibi bazı yap işlet devret havalimanlarında yüklenici firmaya bir sağlık işini yani test yapma işini havale ettiğini öğrendik. Mesela bu Kalyoncu bu iş için ihaleye de çıkmış. İstanbul Havalimanı için konuşuyorum. Şafak, TRG, C-TEST ve Sanimed firmaları da ihaleye girmiştir. Burada ihaleyi alan firma buraya dikkat edin, test başına yolculardan 250 TL almıştır. Bu küçük işe, bu test işine bile girmiş, test başına alınan yolculardan 250 liranın 112,5 lirasını da pay olarak alıyor bir de 30 ila 50 arasındaki personel maaşını da bu test işinden götürüyor. Yani Sağlık Bakanlığı kendi işini resmen havalimanını işleten firmaya, sağlıkla ilgisi olmayan bir firmaya havale etmiş. Oradan da ona rant devşirmektedir. Bu bağlamda sorduğumuz önergeye henüz cevap vermemiştir. Bu işin detaylarını ve sağlık işinin nasıl bir havaalanı işleten firmaya verdiğini soru önergesi ile sordum."