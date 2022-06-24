AKP'li Belediyeden eski AKP Gençlik Kolları Başkanına ihale

AKP’li Abdullah Özdemir’in idaresindeki Bağcılar Belediyesi, 30 Mayıs tarihinde "Sosyal Tesisler İçin Muhtelif Gıda Maddesi Alım İhalesi" başlığıyla bir ihale açtı. AKP’li belediyeye bağlı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalede, alınacak gıda malzemeleri için yaklaşık maliyet bir milyon 711 bin TL olarak belirlendi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleyi ise Anaturya Organizasyon isimli şirkete aldı. Şirket ile AKP’li belediye, 6 Haziran tarihinde bir milyon 550 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını önlediği ve rant aracı olarak kullanılması gibi nedenlerle gündeme gelen pazarlık yöntemi ile gerçekleştirilen ihaleyi alan Anaturya Organizasyon'un sahibi ise eski Ankara AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Erkam Çömez.

Çömez, 2005 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği’nin ardından 2008 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2010 yılının Ocak ayında da Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı’na atanmıştı.

AKP’li Erkam Çömez’e ait Anaturya Organizasyon isimli şirketin kamudan aldığı ilk ihale ise bu değil. Anaturya Organizasyon daha önce AKP’li Keçiören Belediyesi’nden bir milyon 754 bin TL’lik on ihale alırken Bağcılar Belediyesi’nden de 2 milyon 270 bin TL’lik iki iş aldı.