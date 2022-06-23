Yeni stat ihalesi 'tanıdık' isimlere gitti

Ankara'da inşa edilecek 45 bin seyirci kapasiteli stat için ihale yapıldı ve sözleşme imzalandı. 4 milyar 520 milyon TL bedelindeki ihaleyi Yıldızlar İnşaat ve ASL İnşaat şirketleri ortak olarak kazandı. Sözleşme 13 Haziran'da imzalandı. İnşaatın Mayıs 2024’te tamamlanması planlanıyor.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, ihale açık değil davet usulüyle gerçekleşirken yedi şirket teklif verdi. İhaleyi alan şirketler ise Kalyon, Limak, Cengiz gibi inşaat şirketleriyle yaptıkları ortaklıklar, pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardından verilen ihalelerle anılıyor.

Yıldızlar İnşaat, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin altyapı tamamlama ihalesini de 21/B usulü sayesinde kazanmış, aldığı ihalelerin değeri 1 milyar 98 milyonu bulmuştu.

ASL İnşaat şirketi ise Cengiz, Kalyon gibi firmalarla işbirliği yaparak birçok ihale kazandı. Örneğin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Rize Artvin Havalimanı İlave İşler İnşaatı ihalesini davet usulüyle 369 milyon 800 bin TL'ye ASL İnşaat firması aldı. Kalyon ile birlikte Başakşehir stadını da inşa eden şirket, Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli tüp geçit inşaatı, Rize çevreyolu ihalesi, Gaziray ihalesini de yüksek bedellerle kazanmıştı.

Söz konusu şirket, Rize-Artvin Havalimanı üstyapı tesisleri işini de Cengiz İnşaat şirketiyle birlikte 632 milyon 497 bin 233 TL'ye kazanmıştı. Şirketin sahibi Abdulkadir Kart, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla biliniyor. Ankara Keçiören'de uzun süre Erdoğan'ın kapı komşusu olan Kart da Erdoğan gibi Rizeli. Aynı zamanda 2002'den 2007 yılına kadar AKP milletvekilliği yaptı.

Kart'ın 2017'de evlenen oğlu Gökhan Kart'ın nikah şahitliğini de Erdoğan ile birlikte dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yapmıştı. İstanbul'da Mevlanakapı ve Kartal'da TÜRGEV yurtlarını da ASL inşaat yapmıştı.