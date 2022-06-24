İmamoğlu'ndan ihale isyanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Hizmette 3. Yıl" sunumu düzenliyor.

Sunumda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor. Bir yandan akaryakıta, enerjiye yapılan büyük zamlar ve dövizdeki hızlı artışlar belediyelerdeki gelir gider dengesini inanılmaz derecede bozuyor. İnanın maliyet hesaplayamıyoruz. İhalelerimize firmalar artık girmemeye başladı çünkü maliyetlendiremiyorlar. Diğer yandan artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediyemizde ayırdığımız paylar inanılmaz rakamlara doğru çıkmakta. Görevi devraldığımızdan bu güne sosyal yardıma ayırdığımız bütçe tam 6 katına ulaşmak üzere.

İktidarın hukuku yok sayan tavrından da belediyelerimiz nasibini alıyor.

İstanbul'un çok büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı içinde bulunan belediye yönetimine destek olmak hiç kuşkusuz merkezi yönetimin görevidir. İstanbul'un geleceğini karartacak politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

'Merkezi hükümet İBB'ye adeta politik terör uygulamıştır' diye başlayan cümle.. O cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor. Nasıl da bugünü anlatıyor, sanki bugünü anlatıyor, sanki ben demişim gibi. O cümlelerin sahibi ben değilim. O cümleleri 1995'in Mayıs ayında kuran kişi bugünün cumhurbaşkanı sayın Erdoğan. Bugün ben ne desem inanın az gelir. İBB'ye yönelik hukuk ve edep dışı uygulamarın haddi hesabı yok. Yaptıklarını saymaya başlasam burada başka bir şeyi konuşmaya vaktimiz kalmaz.

Bizim yeni yatırımlar yapmamızı, kangren haline getirdiğiniz İstanbul'un sorunlarına çözüm getirmemizi engelleyebiliyor musunuz? Asla.

İBB her zamankinden fazla çok daha fazla ve doğru yatırım yapıyor. Çünkü biz kamu yatırımlarını bir avuç insanı zenginleştirme üzerine görmüyoruz. Yalnızca kamu yararı gözeterek yapıyoruz."