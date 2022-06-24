Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi duyurdu: 6'lı masa kabul etmese de...

TV100 ekranlarındaki Sağlı Sollu programında eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını nasıl açıklayacağını duyurdu.

Yarkadaş, "Kurban Bayramı sonrası CHP’nin diplomasi kurmayları Millet İttifakı’nın liderlerine CHP’nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gayri resmi toplantılarda söyleyecekler. Eğer işler istediği gibi giderse Kılıçdardoğlu'nun, bunun üzerine yeni bir toplantı daha yapılacak, burada Kemal Bey’in ismi açıkça deklare edilecek. 6'lı masadan Kemal Bey'in ismi çıkmazsa Kemal Bey adaylığını Eylül’de her koşulda açıklayacak ve ben adayım diyecek" ifadesini kullandı.