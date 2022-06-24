Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi duyurdu: 6'lı masa kabul etmese de...

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, 'İşler istendiği gibi giderse Kemal Bey’in ismi açıkça deklare edilecek, Kemal Bey adaylığını Eylül’de açıklayacak' dedi.

Haber Merkezi

TV100 ekranlarındaki Sağlı Sollu programında eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını nasıl açıklayacağını duyurdu.

Yarkadaş, "Kurban Bayramı sonrası CHP’nin diplomasi kurmayları Millet İttifakı’nın liderlerine CHP’nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gayri resmi toplantılarda söyleyecekler. Eğer işler istediği gibi giderse Kılıçdardoğlu'nun, bunun üzerine yeni bir toplantı daha yapılacak, burada  Kemal Bey’in ismi açıkça deklare edilecek. 6'lı masadan Kemal Bey'in ismi çıkmazsa Kemal Bey adaylığını Eylül’de her koşulda açıklayacak ve ben adayım diyecek" ifadesini kullandı.

Haber

THY'den açıklama: Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağı kalktı