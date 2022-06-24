THY'den açıklama: Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağı kalktı

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasıyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY), "Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir" dedi.

Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Vatandaşı Yolcularımızın Dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir. Ek olarak, seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın Türkiye-Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi çabası dönemime ve Arabistan'ın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretlere denk gelmesi dikkat çekti.